FIST Forged in Shadow Torch: l'avventura metroidvania si presenta su PS4

Insieme alla presentazione del programma PlayStation Indies da parte dei vertici di Sony, dalle pagine del PlayStation Blog arriva anche la scheda di presentazione con tanto di reveal trailer e immagini di FIST: Forged in Shadow Torch, un'avventura metroidvania in arrivo su PS4 nei prossimi mesi.

In sviluppo presso le fucine digitali della software house cinese TiGames, Forged in Shadow Torch proietta gli utenti in una dimensione sci-fi dieselpunk per fargli indossare i panni (e la pelliccia) di Rayton, un coniglio antropomorfo chiamato a salvare un suo amico rapito dalla malvagia Legione delle Macchine.

Il video di annuncio di FIST Forged in Shadow Torch testimonia la bontà del comparto grafico di questa avventura a scorrimento venata di elementi platform. Stando agli autori di TiGames, il progetto vanterà una solida componente free roaming rappresentata dalla possibilità di esplorare i diversi livelli interconnessi del mondo di gioco.

Quanto alle dinamiche di gameplay, gli sviluppatori asiatici promettono di fare leva sulla curiosità degli appassionati del genere attraverso una vasta scelta di poteri ed equipaggiamenti da evolvere, il tutto proposto con un sistema di combattimento arcade che farà della velocità la sua arma più affilata. Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo quindi che FIST Forged in Shadow Torch arriverà su PlayStation 4 nei prossimi mesi, presumibilmente tra la fine dell'estate e la prima parte dell'autunno.