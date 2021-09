FIST Forged in Shadow Torch: conigli steampunk ed epici scontri nel trailer di lancio

Nella ricca rassegna di nuove uscite della settimana appena iniziata, trova spazio anche FIST: Forged In Shadow Torch, intrigante produzione indipendente firmata da Bilibili e Ti Games.

Disponibile a partire da domani, martedì 7 settembre, su PlayStation 4 e PlayStation 5, il metroidvania è tornato a mostrarsi in un ricco trailer di lancio. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato ci accompagna alla scoperta dei toni epici che accompagneranno il viaggio del peculiare protagonista.

Coniglio armato di potenziamenti in stile steampunk, quest'ultimo è pronto a partire per una missione ardua e pericolosa. Tra ricerca di vendetta e desiderio di salvare il proprio popolo, il combattente è determinato a farsi strada tra dedali di trappole e avversari. Il nuovo trailer ci mostra alcuni scenari suggestivi, per un'opera 2D pronta a snodarsi tra città sotterranee, miniere e strutture subacquee. Non sembrano mancare all'appello nemmeno fughe rocambolesche e impegnative boss fight.

Ricordiamo che per FIST: Forged in Shadow Torch è in programma anche una versione PC: al momento, manca però ancora la data precisa di debutto del gioco nel catalogo Steam. In attesa di saperne di più, ricordiamo che il team di sviluppo aveva comunque reso disponibile una Demo di FIST: Forged in Shadow Town su PC.