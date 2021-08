FIST Forged in Shadow Torch: la Demo PC dell'action con il coniglio dieselpunk è su Steam

Conclusi i dovuti festeggiamenti per il raggiungimento della fase Gold di FIST Forged in Shadow Torch su PS4 e PlayStation 5, il coniglio Clayton torna in azione su PC. La Demo dell'ambizioso action platform in salsa sci-fi di TiGames è infatti disponibile su Steam.

Chi desidera combattere la Legione delle Macchine con il pugno dieselpunk di Clayton, di conseguenza, può approfittare dell'occasione offerta dalla software house cinese e immergersi nelle atmosfere di Forged in Shadow Torch scaricando la Demo approdata in questi giorni su Steam.

La versione dimostrativa garantisce l'accesso a una delle tante aree in cui si suddividerà la mappa free roaming di FIST, con sessioni platform alternate a frangenti action ispirati agli shooter a scorrimento degli anni '90. Il roditore antropomorfo da interpretare dovrà ingaggiare una guerra solitaria contro le malefiche forze della Legione che hanno osato rapire il suo più caro amico.

Per avere la meglio sui boss cibernetici sguinzagliati dalla Legione, il coraggioso Clayton potrà sfruttare a proprio vantaggio tutta una serie di innesti per potenziare il suo braccio meccanico, oltre a dei congegni per moltiplicare le proprie capacità fisiche. Il lancio in Occidente di FIST Forged in Shadow Torch è previsto per il 7 settembre su PS4 e PS5: la data di uscita della trasposizione PC, invece, continua ad essere avvolta dal "TBA".