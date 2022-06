FIST Forged in Shadow Torch: il metroidvania col coniglio steampunk ha una data su Switch

Il team di sviluppo cinese di TiGames riguadagna i social per annunciare la data di lancio della versione Switch di FIST Forged in Shadow Torch, l'originale metroidvania steampunk già disponibile su PC, PS4 e PlayStation 5.

La nuova edizione dell'avventura sci-fi confezionata dalla software house di Shanghai vanterà tutti i contenuti delle versioni attuali, più tutta una serie di ottimizzazioni ai controlli e all'interfaccia per adattare l'esperienza di gioco al contesto offerto dalla famiglia di console Nintendo, come la modalità Portatile o il supporto alle funzionalità dei Joy-Con.

A chi si avvicina solo adesso a quest'opera, ricordiamo che FIST Forged in Shadow Torch vede gli utenti interpretare Rayton, un coniglio antropomorfo chiamato a fronteggiare la minaccia della Legione Robotica per salvare un suo vecchio amico da morte certa.

L'avventura di Rayton s'intreccia agli eventi della Resistenza della Città di Torcia, una metropoli dieselpunk popolata da animali senzienti. L'esperienza offerta da Forged in Shadow Torch ricalca il linguaggio ludico dei metroidvania e propone una mappa liberamente esplorabile e tanti equipaggiamenti da acquisire fronteggiando gli sgherri della Legione Robotica e i loro luogotenenti.

Il lancio della versione Switch di FIST Forged in Shadow Torch è prevista per il 12 luglio. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione del metroidvania FIST Forged in Shadow Torch.