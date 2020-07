FIST Forged in Shadow Torch su PC e PS4: il coniglio Rayton combatte nello Story Trailer

Dopo aver presenziato all'evento PlayStation Indies d'inizio luglio, gli autori cinesi di TiGames pubblicano un nuovo video di FIST Forged in Shadow Torch per mostrarci delle scene di gameplay inedite tratte dal loro prossimo metroidvania per PC e PS4.

Il protagonista indiscusso di questo filmato è Rayton, il coniglio antropomorfo che dovremo interpretare per aiutarlo a salvare un suo amico rapito dalla Legione delle Macchine. Oltre alla minaccia rappresentata dai cyborg e dai malvagi esseri di questa Legione, il nostro intrepido alter-ego dovrà fare attenzione anche alle trappole disseminate nell'ambientazione dieselpunk di Forged in Shadow Torch, da qui la presenza delle complesse sezioni platform immortalate nel nuovo Story Trailer.

In base alle informazioni condivise da TiGames, il titolo vanterà anche una componente free roaming particolarmente solida che consentirà agli appassionati di metroidvania di esplorare una moltitudine di livelli interconnessi. Così facendo, sarà possibile evolvere l'equipaggiamento a disposizione di Rayton e aprire nuovi percorsi nella mappa per accedere a tesori segreti e scorciatoie.

Prima di lasciarvi al nuovo video gameplay dell'avventura firmata TiGames, vi ricordiamo che FIST Forged in Shadow Torch sarà disponibile nel corso dei prossimi mesi su PC e in esclusiva console su PlayStation 4.