FIST Forged in Shadow Torch presto su Switch? Lo suggerisce una rating board

L'apprezzato metroidvania di TiGames, FIST Forged in Shadow Torch, potrebbe presto arrivare su Nintendo Switch. L'indizio in tal senso lo ha infatti fornito una rating board Taiwanese, che ha classificato il gioco per la piattaforma ibrida di Nintendo.

A parte il rating della Taiwan Digital Game Rating Committee, tuttavia, per il momento non ci sono ulteriori dettagli, in quanto né gli sviluppatori, né tantomeno il publisher Bilibili hanno diffuso dichiarazioni ufficiali in merito a questa ulteriore versione del loro action a scorrimento bidimensionale. Non è chiaro di conseguenza in che data l'aggressivo coniglio antropomorfo Rayton dovrebbe scatenare la sua furia su Switch, ammesso che questa edizione esista a tutti gli effetti.

Uscito originariamente su PlayStation 5 e PS4 nel corso dell'estate 2021, FIST Forged in Shadow Torch è disponibile anche su PC dallo scorso ottobre, mentre nessuna versione per Xbox è mai stata prodotta e in tal senso persiste per ora un silenzio totale. Date le sue meccaniche ludiche e l'impostazione side-scrolling, l'opera si presterebbe bene per essere giocata su Switch, rivelandosi pienamente godibile anche in portabilità. Se non avete finora mai avuto modo di sperimentarlo, la nostra recensione di FIST Forged in Shadow Torch ve ne illustra tutte le caratteristiche principali, le atmosfere dieselpunk e anche i difetti.