FIST Forged in Shadow Torch su PS4 e PS5: l'action dieselpunk entra in fase Gold

Lo sviluppo di FIST Forged in Shadow Torch è ormai concluso. L'annuncio dell'avvenuto raggiungimento della fase Gold offre ai ragazzi di TiGames l'opportunità di condividere una breve clip con protagonista, ovviamente, l'eroico coniglio Clayton.

L'ambizioso progetto portato avanti dagli sviluppatori della software house cinese ci farà indossare i panni di un roditore antropomorfo per aiutarlo a sconfiggere la Legione delle Macchine e trarre in salvo un suo caro amico tenuto prigioniero.

Per fronteggiare le pericolose minacce di un mondo dieselpunk dominato da creature potenziate da innesti ipertecnologici, gli emuli di Clayton potranno servirsi di una serie di congegni e di equipaggiamenti per moltiplicheranno le capacità fisiche del protagonista, garantendogli la forza necessaria per abbattere chi oserà ostacolarne il cammino.

Per ottenere questi potenziamenti, però, bisognerà esplorare la mappa e venire a capo degli scontri con i boss e i nugoli di nemici che si annideranno nei dungeon più pericolosi: solo in questo modo sarà possibile ricevere gli equipaggiamenti più rari e acquisire le tecniche necessarie per superare le difese più arcigne della Legione. Come ricordato da TiGames con l'annuncio della fase Gold, l'uscita di FIST Forged in Shadow Forge è prevista in Occidente per il 7 settembre su PS4 e PlayStation 5. La versione PC (Steam) dell'action dieselpunk non ha ancora una data di lancio.

Qualora foste interessati, sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra anteprima di FIST Forged in Shadow Torch.