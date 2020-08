FIST Forged in Shadow Torch: la rabbia del coniglio dieselpunk esplode in video

In coincidenza dell'Awesome Indies organizzato da IGN.com per la Gamescom 2020, gli sviluppatori di FIST Forged in Shadow Torch hanno pubblicato un filmato ricco di scene di gameplay inedite.

Il nuovo trailer offre l'opportunità alla software house cinese di TiGames di testimoniare i passi in avanti compiuti nella realizzazione di questo progetto, a cominciare dalla complessità delle animazioni deputate a gestire i diversi attacchi del coniglio Rayton.

La missione perseguita dal nostro intrepido roditore antropomorfo non sarà delle più semplici: il povero Rayton dovrà infatti scontrarsi con la Legione delle Macchine e addentrarsi tra le fila del nemico per portare in salvo un suo caro amico.

La sfida lanciata da Rayton ai cattivoni del suo mondo dieselpunk potrà essere portata a compimento solo dopo aver aiutato questo coraggioso coniglio ad acquisire l'arsenale necessario a superare le difese della Legione. Sotto il profilo strettamente ludico, tutto ciò si tradurrà in una mappa liberamente esplorabile e piena di dungeon dove fare incetta di equipaggiamenti rari, a patto ovviamente di riuscire a superare i cyborg e gli animali antropomorfi a guardia di questi tesori tecnologici.

FIST Forged in Shadow Torch arriverà su PC e PlayStation 4. Qualora ve lo foste perso, eccovi lo Story Trailer di Forged in Shadow Torch con protagonista, naturalmente, quel mangiacarote a tradimento di Rayton.