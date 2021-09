FIST Forged in Shadow Torch scatenerà la sua furia su PC ad ottobre

Già disponibile su PlayStation 5 e PS4, FIST Forged in Shadow Torch si prepara a compiere il suo debutto anche su PC. Attraverso un post su Twitter i ragazzi di TiGames confermato che il loro metroidvania a tinte dieselpunk vedrà la luce su Steam e su Epic Games Store a partire dal mese di ottobre 2021.

Gli autori non hanno al momento confermato il giorno esatto in cui l'edizione PC sarà disponibile per i giocatori, ma in ogni caso si tratta ormai di una questione di poche settimane. FIST ci mette nei panni di un coniglio antropomorfo di nome Rayton, un tempo guerriero della Resistenza costretto a ritornare in azione con il suo gigantesco pugno meccanico per aiutare un amico ingiustamente arrestato. La missione di salvataggio prenderà poi una piega sempre più complessa, e Rayton si ritroverà in mezzo ad una cospirazione che coinvolgerà la Resistenza, la Banda dei Ratti e la Legione, le tre principali fazioni al centro dell'avventura.

La nostra recensione di FIST Forged in Shadow Torch vi offre ulteriori approfondimenti su questo interessante ma imperfetto Metroidvania, in attesa del suo debutto su PC. Intanto la versione per console Sony del gioco ha ricevuto un aggiornamento: con la nuova patch 1.03 è stata aggiunto l'Easy Mode in FIST Forged in Shadow Torch.