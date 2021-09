FIST Forged in Shadow Torch: tanti bug sistemati su PS5 con la nuova patch

TiGames continua ad aggiornare il suo FIST: Forged in Shadow Torch, già disponibile su PS5 e PS4 dallo scorso 7 settembre 2021. Con il nuovo aggiornamento gli sviluppatori hanno risolto una serie di fastidiosi bug, rendendo adesso molto più stabile e godibile l'esperienza offerta dall'avventura di Rayton.

Nello specifico l'update 1.04 (su PS5 denominato 1.004) apporta le seguenti migliorie:

Risolto il bug che non permetteva di caricare il salvataggio se la partita era stata salvata in uno specifico punto di Underground Lake.

Risolto il bug di una porta nella miniera che poteva non aprirsi.

Risolto il bug che impediva al trofeo "Liberator" di sbloccarsi.

Risolto il bug che non consentiva di acquistare dischi dati da Flip.

Si tratta quindi di aggiustamenti non di poco conto, dato che in certi casi impedivano sia di progredire con l'avventura, sia di completarla al 100% non potendo sbloccare uno specifico trofeo. Adesso i giocatori Sony non incontreranno più simili inconvenienti. Con la precedente patch 1.03, invece, è stata aggiunta la modalità Facile, così da venire incontro alle esigenze di un pubblico di utenti ancora più ampio.

Ricordiamo che FIST Forged in Shadow Torch arriverà su PC ad ottobre, sia su Steam che su Epic Games Store. Se volete approfondire le vostre conoscenze su questo particolare metroidvania in stile dieselpunk, la nostra recensione di FIST Forged in Shadow Torch saprà soddisfare le vostre curiosità.