Fist of the North Star Ken's Rage 2 gratis su mobile: il ritorno di Ken il Guerriero!

Nato dall'estro creativo di Tetsuo Hara e Buronson, l'universo manga di Ken il Guerriero ha nel tempo dato vita a moltissime produzioni afferenti ai campi dell'animazione e del mondo videoludico.

Su quest'ultimo fronte, ad essere risultata particolarmente attiva nell'utilizzo della licenza è stata Koei Tecmo. Tra le produzioni portate sul mercato dalla software house si conta anche Fist of the North Star: Ken's Rage 2. Con un debutto in Giappone nel corso del 2012, il titolo era giunto nel corso dell'anno successivo anche sul mercato occidentale, nei cataloghi PlayStation 3, Xbox 360 e Nintendo Wii U.



Ora, Fist of the North Star: Ken's Rage 2 è pronto a tornare in azione. Con un annuncio a sorpresa, la software house ha infatti reso noto che gli sviluppatori di Midas si stanno occupando di una versione per dispositivi mobile del gioco. La produzione dedicata all'epopea di Ken, Raoh, Rei e moltissimi altri iconici personaggi si appresta dunque a farsi strada sia su sistemi Android sia su sistemi iOS.

La versione mobile di Fist of the North Star: Ken's Rage 2 sarà resa disponibile sul mercato giapponese entro la fine di quest'anno. Il modello di distribuzione adottato sarà quello del free to play. Al momento, il team di sviluppo non ha offerto conferme ufficiali in merito a un arrivo del gioco anche sul mercato europeo: maggiori informazioni in tal senso potrebbero essere diffuse nell'ambito della presenza di Koei Tecmo al Tokyo Game Show 2020.