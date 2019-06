Fist of the North Star Legends ReVIVE: il gioco di Ken Il Guerriero presto in Occidente

SEGA Corporation ha annunciato che Fist of the North Star Legends ReVIVE, il nuovo gioco di Ken Il Guerriero, arriverà anche in Occidente (Europa, Australia e Nord America) nel corso del 2019, senza però fornire una data di uscita.

Fist of the North Star Legends ReVIVE è un Action RPG con elementi picchiaduro e card game ambientato nell'universo di Hokuto No Ken, la produzione è supervisionata da Buron Son e Tetsuo Hara, autori e disegnatori del manga e della serie anime.

SEGA ha aperto anche le registrazioni su Google Play Store, pre-registrandosi si otterranno dei bonus non ancora annunciati, maggiore sarà il numero di utenti iscritti e più ricchi saranno i bonus in questione. Infine, è stato pubblicato anche il primo trailer in lingua inglese di Fist of the North Star Legends ReVIVE, che trovate qui sopra.

Restiamo in attesa di scoprire nuovi dettagli sul gameplay e di scoprire la data di lancio su App Store e Google Play, prevista al momento per un generico 2019.