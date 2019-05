Fist of the North Star Legends ReVIVE, SEGA annuncia il nuovo gioco di Ken Il Guerriero

Dopo Fist of the North Star Lost Paradise, SEGA ha annunciato un nuovo gioco di Ken Il Guerriero intitolato Fist of the North Star Legends ReVIVE e destinato a smartphone e tablet iOS e Android.

Il gioco è un RPG descritto come "the ultimate re-experience of the original work", questo al momento tutto quello che sappiamo sul progetto, in arrivo in Giappone entro fine anno. SEGA of Japan ha previsto una Closed Beta in programma tra il 12 ed il 21 giugno, con l'obiettivo di migliorare la qualità generale dell'esperienza in base ai feedback ricevuti.

Il publisher ha anche aperto il sito ufficiale del gioco, al momento privo di informazioni o immagini. Non è chiaro se in futuro Fist of the North Star Legends ReVIVE arriverà anche in Occidente, per il momento la pubblicazione è prevista nel solo mercato giapponese.