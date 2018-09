Fist of the North Star Lost Paradise: 90 minuti di gameplay del gioco di Kenshiro

Quest'oggi è finalmente approdata sul PlayStation Store la demo di Fist of the North Star: Lost Paradise, e SchiacciSempre ne ha subito approfittato per giocarci per oltre un'ora e mezza sul canale Twitch di Everyeye.

Se vi siete persi la trasmissione, potete rimediare guardando la replica allegata in apertura di notizia. La demo pesa 7,65 GB: include il tutorial e una missione secondaria della storia, che a sua volta comprende una sessione di guida a bordo della dune buggy e una battaglia contro alcuni nemici.

Fist of the North: Star Lost Paradise verrà pubblicato in Europa e Nord America esclusivamente su PlayStation 4 il prossimo 4 ottobre. L'edizione fisica presenterà una copertina reversibile, con la versione occidentale da un lato e quella giapponese dall'altro.