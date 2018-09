Fist of the North Star Lost Paradise: annunciata con un teaser la skin di Kazuma (Yakuza)

Con un brevissimo teaser pubblicato su Twitter, SEGA e Studio Yakuza hanno confermato che la skin di Kazuma Kiryu, protagonista della serie Yakuza, arriverà in Fist of the North Star Lost Paradise, versione occidentale di Hokuto Ga Gotoku, il nuovo gioco dedicato a Ken Il Guerriero.

Purtroppo non ci sono altri dettagli, nel Tweet si legge che "maggiori informazioni verranno condivise più avanti a settembre" dunque non ci resta che attendere per saperne di più. Ricordiamo che Fist of the North Star Lost Paradise debutterà il 2 ottobre in Occidente esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4, in formato fisico e digitale scaricabile dal PlayStation Store.

La versione europea includerà la copertina reversibile con l'artwork originale dell'edizione giapponese (realizzato da Tetsuo Hara, disegnatore del manga), inoltre da domani (martedì 4 settembre) sarà possibile scaricare la demo di Fist of the North Star Lost Paradise per avere un primo assaggio del gioco...