Fist of the North Star Lost Paradise: annunciata la Kenshiro Edition!

SEGA ha annunciato l’arrivo della Kenshiro Edition di Fist of the North Star Lost Paradise, edizione speciale del gioco disponibile in esclusiva per il mercato italiano e francese dal prossimo 2 ottobre.

La Kenshiro Edition conterrà

Il gioco base

Adesivi Deathcry

Il Destiny Talisman Set DLC

Cover Reversibile

4 Art Card dei personaggi principali

Card olografica

Ulteriori informazioni sulla Kenshiro Edition saranno disponibili a breve e sarà presto possibile effettuare il pre-order presso i principali retailer. Inoltre, dal 4 settembre è disponibile sul PSN la Demo del gioco. Tutti i giocatori, che scaricheranno la demo di Fist of the North Star Lost Paradise riceveranno un tema gratuito per PS4 che include i protagonisti del gioco. Il tema sarà disponibile dal giorno del lancio del gioco, il 2 ottobre 2018!

Fisti of the North Star Lost Paradise è un intenso RPG action/adventure basato sull’amatissimo mondo tratto dal manga Fist of the North Star. I giocatori vestiranno i panni di Kenshiro in un universo alternativo rispetto alla storia originale e potranno esplorare terre post-apocalittiche in un buggy personalizzabile e sconfiggere gruppi di teppisti usando le tecniche Hokuto Shinken di Kenshiro.