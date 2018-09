Fist of the North Star Lost Paradise: demo disponibile sul PlayStation Store europeo

Come promesso la scorsa settimana, SEGA ha finalmente reso disponibile la demo giocabile di Fist of the North Star Lost Paradise anche in Europa: la versione di prova del gioco di Ken Il Guerriero è ora scaricabile gratis dal PlayStation Store.

"Kenshiro, un esperto di arti marziali in un mondo devastato da un'apocalisse nucleare, ha a cuore una sola cosa: stare con il suo amore, Yuria. Ma quando lei viene rapita davanti ai suoi occhi, Kenshiro deve vagare per terre desolate, per ritrovare la sua anima gemella. Segue le sue tracce fino a Eden, la Città dei Miracoli: una terra piena di volti famigliari, nuove minacce e oscuri segreti..."

La versione demo di Hokuto Ga Gotoku pesa 8.72 GB e presenta il doppio audio inglese/giapponese con testi tradotti esclusivamente in lingua inglese. Una bella occasione per provare con mano il primo atto di Fist of the North Star Lost Paradise, il gioco sarà disponibile in Europa dal 2 ottobre su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.

Ricordiamo che la Launch Edition (disponibile in tiratura limitata) presenterà la custodia reversibile con l'artwork originale giapponese disegnato da Tetsuo Hara oltre ad un DLC con sei Talismani che rappresentano i Cinque Guardiani del Carro di Nanto: Juza, Fudo, Shuren, Huey e Rihaku, così come il cavallo di Raoh, Kokuoh.