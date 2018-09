Fist of the North Star Lost Paradise: demo in arrivo la prossima settimana

Nella notte, durante un panel svoltosi al PAX West di Seattle, SEGA ha annunciato che la demo di Fist of the North Star Lost Paradise verrà pubblicata nel PlayStation Store martedì 4 settembre.

Sebbene non sia stato confermato dalla compagnia giapponese, è molto probabile che si tratterà della medesima versione dimostrativa già disponibile in Giappone, dal peso di 7,65 GB. Include il tutorial Hokuto Shinken e una missione secondaria della modalità storia che comprende una sessione di guida a bordo di della dune buggy e una battaglia contro alcuni nemici.

Ricordiamo che Fist of the North: Star Lost Paradise verrà pubblicato in Europa e Nord America esclusivamente su PlayStation 4 il prossimo 4 ottobre. L'edizione retail presenterà una copertina reversibile, con la versione occidentale da un lato e quella giapponese dall'altro. Per chi non lo sapesse, Fist of the North: Star Lost Paradise è stato sviluppato da Yakuza Studio ed unisce il classico gameplay della serie Yakuza (con gli immancabili mini-giochi) con l'universo di Ken Il Guerriero. È ambientato in un universo alternativo rispetto alla storia originale, in cui i giocatori prendono il controllo dell'uomo dalle sette stelle per andare alla ricerca del suo amore perduto, Yuria.