Fist of the North Star Lost Paradise: due ore di gameplay con SchiacciSempre!

Fist of the North Star Lost Paradise è disponibile anche in Europa su PlayStation 4 dal 2 ottobre, presentandosi come il nuovo gioco di Ken il Guerriero realizzato dallo stesso studio di Yakuza. Oltre a proporre una nuova avventura ambientata nella città post-apocalittica di Eden, il gioco offre diverse attività secondarie che spaziano dalle corse sul deserto alla gestione di un bar.

La redazione di Everyeye ha giocato in diretta con Fist of the North Star Lost Paradise, dedicandosi in particolare alle attività di endgame: la replica della trasmissione è stata riportata in cima alla notizia. Ci teniamo a sottolineare che il video non contiene nessun tipo di spoiler sulla storia, pertanto potete visionarlo anche se non avete completato la Campagna principale, senza il rischio di rovinarvi eventuali sorprese.

