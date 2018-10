Fist of the North Star Lost Paradise, FIFA 19 e Destiny 2 giocati su Twitch il 2 ottobre!

Anche in questo freddo martedì di inizio ottobre vi proponiamo tre diverse dirette targate Everyeye Live dedicate a Fist of the North Star Lost Paradise, FIFA 19 e Destiny 2 I Rinnegati.

Alle 17:00 SchiacciSempre giocherà con il nuovo titolo di Ken Il Guerriero, inaugurando una nuova serie che andrà avanti per qualche settimana. Alle 19:00 spazio a il Green con FIFA 19 e FIFA 19 Ultimate Team mentre alle 21:00 torna Giorno Gaming con Destiny 2 I Rinnegati.

