Fist of the North Star Lost Paradise: Hokuto Ga Gotoku sta per arrivare in Occidente?

Hokuto Ga Gotoku di SEGA sembra destinato ad arrivare in Occidente: su Amazon USA ha fatto la sua comparsa per un breve periodo il mai annunciato Fist of the North Star Lost Paradise, versione in lingua inglese del titolo sviluppato dallo Studio Yakuza.

La pagina su Amazon.com è stata rimossa ma uno screenshot ha iniziato a circolare sui social network come prova della reale apparizione del gioco nei listini del rivenditore. Con ogni probabilità Fist of the North Star Lost Paradise sarà una delle sorprese di SEGA per l'E3 2018, al momento sembra confermata solamente la pubblicazione in Nord America mentre restiamo in attesa di saperne di più per quanto riguarda l'Europa.

Hokuto Ga Gotoku è stato lanciato lo scorso mese di marzo in Giappone riscuotendo un buon successo di pubblico e critica, fino ad oggi SEGA non si è mai pronunciata riguardo la distribuzione negli USA e nei territori PAL.