Fist of the North Star Lost Paradise: nuovo combat trailer, disponibile il pre-order digitale

SEGA e Sony Interactive Entertainment hanno pubblicato un nuovo trailer di Fist of the North Star: Lost Paradise, permettendoci di dare un ulteriore sguardo ai combattimenti. A partire da oggi è possibile preordinare il gioco sul PlayStation Store, ricevendo una serie di bonus.

Effettuando il pre-order di Fist of the North Star: Lost Paradise sul PlayStation Store si possono ottenere i seguenti bonus:

Pacchetto Talismano del Destino : un set di sei Talismani del Destino che rappresentano i Cinque Guardiani del Carro di Nanto: Juza, Fudo, Shuren, Huey e Rihaku, così come il leale cavallo di Raoh, Kokuoh. Quando equipaggiati, ognuno di questi talismani conferisce varie abilità utili che aiuteranno il giocatore durante il pericoloso viaggio di Kenshiro.

: un set di sei Talismani del Destino che rappresentano i Cinque Guardiani del Carro di Nanto: Juza, Fudo, Shuren, Huey e Rihaku, così come il leale cavallo di Raoh, Kokuoh. Quando equipaggiati, ognuno di questi talismani conferisce varie abilità utili che aiuteranno il giocatore durante il pericoloso viaggio di Kenshiro. Tema + Set avatar: un pacchetto che include un tema e gli avatar di Kenshiro, Jagi, Raoh, Toki e Yuria.

Ricordiamo Fist of the North Star: Lost Paradise uscirà in esclusiva su PlayStation 4 il prossimo 2 ottobre. Conosciuto in Giappone come Hokuto ga Gotoku, il gioco è stato realizzato dall'apprezzato Yakuza Studio, proponendo un setting alternativo rispetto alla storia originale raccontata nel manga di Ken il Guerriero. Segnaliamo inoltre che Lost Paradise comprenderà un audio dual-track in inglese/giapponese, consentirà di guidare e personalizzare veicoli e, in pieno stile Yakuza, includerà anche diversi mini giochi con cui distrarsi tra un combattimento e l'altro.