Fist of the North Star Lost Paradise è ora disponibile: vediamo il trailer di lancio

SEGA e Yakuza Studio sono lieti di annunciare che Fist of the North Star: Lost Paradise è disponibile a partire da oggi anche in Europa, esclusivamente su PlayStation 4. Con l'occasione è stato pubblicato il trailer di lancio ufficiale del gioco.

Caratteristiche Chiave di Fist of the North Star: Lost Paradise

Diventa il Fist of the North Star – Esplora una versione alternativa di Fist of the North Star: Lost Paradise e prendi il controllo di Kenshiro per ritrovare il suo amore perduto, Yuria, in un mondo post-apocalittico. Per coloro che non sono al passo con la storia, Lost Paradise può essere vissuta come una vera e propria esperienza a parte.

– Esplora una versione alternativa di Fist of the North Star: Lost Paradise e prendi il controllo di Kenshiro per ritrovare il suo amore perduto, Yuria, in un mondo post-apocalittico. Per coloro che non sono al passo con la storia, Lost Paradise può essere vissuta come una vera e propria esperienza a parte. Doppio Audio - Lost Paradise comprenderà un audio dual-track in Inglese/Giapponese, quindi puoi pronunciare ‘ATATATA!’ in una lingua a tua scelta.

- Lost Paradise comprenderà un audio dual-track in Inglese/Giapponese, quindi puoi pronunciare ‘ATATATA!’ in una lingua a tua scelta. Domina lo stile Hokuto Shinken – Le tecniche di uccisione definitive di Kenshiro, le Hokuto Shinken, sono a tua disposizione in battaglia. Dopo aver caricato l’indicatore a Sette Stelle, puoi demolire i nemici con dozzine di brutali e iconiche tecniche Hokuto Shinken, ricreate fedelmente dal manga originale. Ulteriori tecniche letali saranno disponibili progredendo durante la storia e le battaglie.

– Le tecniche di uccisione definitive di Kenshiro, le Hokuto Shinken, sono a tua disposizione in battaglia. Dopo aver caricato l’indicatore a Sette Stelle, puoi demolire i nemici con dozzine di brutali e iconiche tecniche Hokuto Shinken, ricreate fedelmente dal manga originale. Ulteriori tecniche letali saranno disponibili progredendo durante la storia e le battaglie. Esplora il Paradiso perduto e il deserto che lo circonda – Anche Kenshiro ha bisogno di una pausa occasionale dopo aver picchiato i teppisti. Fortunatamente, anche nella fatiscente città di Eden, non c'è carenza di coinvolgenti missioni secondarie e minigiochi. Usa il potere di Hokuto Shinken per preparare bevande in un bar, gestire una discoteca in difficoltà, personalizzare un veicolo e correre attraverso il deserto, divertiti con i giochi retrò nella sala giochi o nel tuo nascondiglio e tra essi è incluso il gioco originale di Fist of the North Star! Stanco della città? Dirigiti nella landa deserta nel tuo veicolo per raccogliere materiali e completare missioni secondarie, ma fai attenzione ai pericoli nascosti dietro le dune!

– Anche Kenshiro ha bisogno di una pausa occasionale dopo aver picchiato i teppisti. Fortunatamente, anche nella fatiscente città di Eden, non c'è carenza di coinvolgenti missioni secondarie e minigiochi. Usa il potere di Hokuto Shinken per preparare bevande in un bar, gestire una discoteca in difficoltà, personalizzare un veicolo e correre attraverso il deserto, divertiti con i giochi retrò nella sala giochi o nel tuo nascondiglio e tra essi è incluso il gioco originale di Fist of the North Star! Stanco della città? Dirigiti nella landa deserta nel tuo veicolo per raccogliere materiali e completare missioni secondarie, ma fai attenzione ai pericoli nascosti dietro le dune! Carneficina extra – Fist of the North Star: Lost Paradise comprende tutto ciò che è già disponibile nella versione giapponese originale, oltre a una maggiore violenza per la versione occidentale! Per la prima volta, assisterai al pieno effetto del brutale Hokuto Shinken di Kenshiro nei bassifondi e sui teppisti dei rifiuti post-apocalittici.

Per i fan che preferiscono l’edizione fisica è da oggi disponibile la Kenshiro Edition, in esclusiva per il mercato italiano e francese. La Kenshiro Edition contiene:

Il gioco base

Adesivi "Deathcry"

Il Destiny Talisman Set

Cover Reversibile

4 Art Card dei personaggi principali

Card olografica

Corri, colpisci e utilizza l'energia vitale dei tuoi pugni per far esplodere i corpi dei nemici muscolosi. È possibile modificare il livello di sangue e impostarlo su un livello più "soft" se per te è troppo, ma noi non lo faremo perché è il giorno del lancio e non c'è niente di più pazzesco di una pioggia di caos cosmico. Inoltre, c'è una storia piuttosto approfondita. Esplorerai la città post-apocalittica di Eden, un'oasi in un deserto pericoloso pieno di pericoli che sarà il tuo punto di partenza per trovare l'amore della tua vita, Yuria.

Se vuoi prenderti una pausa dal dramma amoroso, puoi anche gestire il tuo bar e servire cocktail. O gestire una clinica. Oppure giocare ad Outrun, uno dei classici giochi SEGA. In ogni caso, c'è molto da fare oltre a prendere a pugni i nemici, ma sappiamo che ti piacerà molto questa parte.

Ecco altre informazioni e suggerimenti: durante le prime due settimane di lancio (dal 5/10 al 19/10), puoi ottenere uno skin add-on gratuito per Kiryu che ti consente di giocare nei panni del Dragone di Kamurocho.