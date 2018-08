Fist of the North Star: Lost Paradise si mostra in un lungo filmato di gameplay

Nelle ultime ore gli sviluppatori di Fist of the North Star: Lost Paradise hanno giocato il titolo in diretta per quasi un'ora.

Nel caso vi foste persi lo streaming, è possibile recuperare l'intero filmato grazie alle repliche di YouTube. In questi 47 minuti è possibile dare un'occhiata a diversi aspetti del gameplay di Fist of the North Star: Lost Paradise (conosciuto come Hokuto Ga Gotoku in Giappone, dov'è già disponibile da un po' di tempo).

Per chi non avesse idea di cosa si tratta, il gioco è un mix tra le meccaniche viste nei vari capitoli di Yakuza e l'universo di Ken il Guerriero. Non a caso, infatti, il titolo è stato sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio, i responsabili della serie SEGA che di recente ha fatto il proprio debutto anche su Steam.

Prima di lasciarvi al filmato, nel quale è possibile vedere anche alcune boss fight, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 4 ottobre esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. La versione europea del gioco avrà una copertina reversibile, in modo da lasciar decidere ai giocatori se mostrare quella occidentale o quella giapponese. I più curiosi possono poi dare uno sguardo ad un trailer di Fist of the North Star: Lost Paradise completamente incentrato sul combattimento.