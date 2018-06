Fist of the North Star: Lost Paradise si mostra nel primo video gameplay in inglese

Dopo l'annuncio ufficiale di Fist of the North Star: Lost Paradise, la versione occidentale di Hokuto Ga Gotoku, il gioco è tornato a mostrarsi in azione con il primo video gameplay in inglese: lo trovate in cima alla notizia.

Hokuto Ga Gotoku è stato pubblicato in Giappone lo scorso marzo, presentandosi come il nuovo action game di Ken il Guerriero realizzato dal Team Yakuza. Come confermato un paio di giorni fa da SEGA, il gioco arriverà anche in Europa ad ottobre con il titolo Fist of the North Star: Lost Paradise, per la felicità di tutti i fan della serie.

Se siete curiosi di vedere la versione occidentale di Hokuto Ga Gotoku in azione, vi basta dare un'occhiata al nuovo video gameplay proposto in cima alla notizia. Ricordiamo che Fist of the North Star: Lost Paradise sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 4 a partire dal prossimo 2 ottobre.