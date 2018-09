Fist of the North Star Lost Paradise: la skin di Kazuma Kiryu è gratis dal 2 al 15 ottobre

SEGA Europe ha pubblicato su Youtube un nuovo trailer di Fist of the North Star Lost Paradise in cui ci viene mostrata la skin di Kazuma Kiryu ottenibile gratuitamente per un periodo di tempo limitato, ovvero dal 2 a 15 ottobre 2018.

Il Drago di Dojima è arrivato a Eden! Questa skin ti permette di assumere le sembianze di Kiryu in qualunque momento visitando la casa di Kenshiro a Eden. Mentre usi questa skin, tutti i dialoghi di battaglia di Kenshiro, inclusi gli urli tipici delle lotte di Hokuto Shinken, avranno la voce del leggendario Quarto Presidente del Clan Tojo: Kazuma Kiryu.

Non perderti il DLC Kiryu Skin, che sarà gratuito per un periodo di tempo limitato dal 2 al 15 Ottobre, per vestire i panni del Dragone di Dojima nell'universo di Fist of the North Star: Lost Paradise.



Fist of the North Star: Lost Paradise sarà disponibile a partire dal 2 Ottobre 2018 esclusivamente su Playstation 4 e Playstation 4 Pro. Ricordiamo ai lettori di Everyeye che recentemente SEGA ha rivelato la Kenshiro Edition, edizione speciale che include il gioco base, gli adesivi Deathcry, il DLC Destiny Talisman Set, la Cover Reversibile, 4 Art Card dei personaggi principali e una Card olografica.