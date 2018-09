Fist of the North Star Lost Paradise: un tema PS4 in regalo scaricando la demo

A partire da oggi i fan di Ken il Guerriero avranno finalmente l'opportunità di mettere le mani su Fist of the North Star Lost Paradise: la demo del gioco è adesso disponibile per il download sul PS Store. Gli utenti che la scaricheranno riceveranno in omaggio un tema PS4.

Di Seguito, il comunicato ufficiale di SEGA:

Fist of the North Star: Lost Paradise sarà disponibile il 2 Ottobre, 2018! Prima del lancio, puoi provare le abilità di Kenshiro ed esplorare la città di Eden e le terre post-apocalittiche che la circondano nella Demo di Fist of the North Star: Lost Paradise, ora disponibile sul Playstation Store.

In questa Demo, i giocatori possono scegliere tra due diverse modalità di gioco: Battle Mode e Adventure Mode.

Battle Mode : Rivivi il manga di Fist of the North Star e prova la prima grande boss-battle del gioco, contro il rivale di Kenshiro, Shin.

: Rivivi il manga di Fist of the North Star e prova la prima grande boss-battle del gioco, contro il rivale di Kenshiro, Shin. Adventure Mode: Visita la città di Eden, dove è ambientata la storia principale di Lost Paradise. Mettiti alla prova costruendo un buggy e portalo nella terra desolata per raccogliere importanti materiali e dare la caccia a bande di basso livello.

Inoltre, scaricando la Demo i giocatori riceveranno un tema gratuito per PS4 che include i protagonisti di Fist of the North Star: Lost Paradise. Il tema sarà disponibile dal giorno del lancio del gioco, il 2 Ottobre 2018!