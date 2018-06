Fist of the North Star: Lost Paradise uscirà in Europa a ottobre, ecco il trailer!

SEGA of America è fiera di annunciare che Fist of the North Star: Lost Paradise sarà disponibile in Nord America e in Europa su PlayStation 4 il 2 Ottobre 2018!

Creato da Ryu Ga Gotoku Studio, il team di sviluppo dietro l’acclamata serie di Yakuza, Lost Paradise è un intenso RPG action/adventure basato sull’amatissimo mondo tratto dal manga Fist of the North Star. I giocatori avranno il controllo di Kenshiro in un universo alternativo rispetto alla storia originale e potranno esplorare rifiuti post-apocalittici della Terra in un veicolo personalizzabile e sconfiggere gruppi di teppisti usando le tecniche Hokuto Shinken di Kenshiro. Lost Paradise sarà disponibile in versione fisica e digitale, esclusivamente su PlayStation 4 il 2 Ottobre, 2018.

Una demo giocabile di Fist of the North Star: Lost Paradise sarà disponibile presso il booth ATLUS/SEGA all’E3 2018 (West Hall #5222), dal 12 al 14 Giugno a Los Angeles, California.

Caratteristiche Chiave di Fist of the North Star: Lost Paradise