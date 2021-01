Fitness Boxing 2 per Nintendo Switch ha venduto oltre 500.000 copie

Ai possessori di Nintendo Switch piace mantenersi in forma, almeno a giudicare dai numeri generati da Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise: il gioco ha raggiunto e superato quota 500.000 copie vendute dal dicembre scorso, cifra che include sia le unità retail distribuite ai rivenditori che i download digitali dal Nintendo eShop.

Impugna i controller Joy-Con e abbassati, schiva e colpisci seguendo il ritmo in Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise, che include un'ampia varietà di canzoni, esercizi e modalità da godere da soli o in compagnia! Hai giocato al titolo originale? Allora importa le tue statistiche di Fitness Boxing in Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise per riprendere a lavorare sui tuoi obiettivi!

Per ringraziare i giocatori di questo successo, gli sviluppatori hanno pubblicato oggi il pacchetto gratis No Mercy Intensity per gli allenatori Janice, Martina e Sophie. Se volete saperne di più potete provare la demo gratis di Fitness Boxing 2 per Nintendo Switch che vi permetterà di affrontare una introduzione da pesi leggeri con tre brani originali disponibili.

Per quanto questo tipo di produzioni possa apparire poco interessante agli occhi dei videogiocatori più esperti, sono tante le persone che amano tenersi in forma con i videogiochi, in particolar modo in questo delicato periodo che vede le palestre ancora chiuse per limitare i contagi da Coronavirus.