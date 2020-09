Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise: in forma boxando su Switch! Ecco il video gameplay

Nel coso del Direct Mini Partner Showcase del 17 settembre, gli autori di Imagineer hanno presentato Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise, il secondo capitolo della serie di fitness game che sarà disponibile su Switch da fine 2020.

Il seguito di Fitness Boxing sfrutterà i sensori di movimento dei controller Joy-Con di Switch per "farci sudare giocando", una formula che sta riscuotendo particolare successo sulla console ibrida della casa di Kyoto con titoli come Ring Fit Adventure: Rhythm & Exercise propone infatti una pletora di attività ispirate alla boxe a cui accedere selezionando dei brani musicali per creare il proprio percorso di allenamento ideale.

Gli utenti potranno scegliere tra nove istruttori, ciascuno contraddistinto da una sua peculiare personalità che, come possiamo facilmente intuire, si rifletterà sull'intensità degli allenamenti e sulle tipologie di attività da dover svolgere.

Procedendo nel percorso di fitness, i giocatori potranno rafforzare il legame con il proprio allenatore per ampliarne gli esercizi e arricchirne il guardaroba digitale. Nel titolo troveranno spazio sin dal lancio anche una modalità per due giocatori, una funzione di avviso e la possibilità di disattivare alcune mosse di boxe: per gli utenti del Fitness Boxing originario sarà inoltre possibile importare i propri dati di salvataggio e proseguire nel proprio percorso di allenamento. L'uscita di Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise è prevista per il 4 dicembre 2020 in esclusiva su Nintendo Switch. In cima e in calce alla notizia trovate il video d'annuncio e le prime immagini condivise da Imagineer.