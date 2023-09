Fitness Boxing, addio al Nintendo eShop: colpa del sequel... e di Ken il Guerriero?

A soli tre anni di distanza dal lancio ufficiale di Fitness Boxing su Switch, l'esclusiva nintendiana si appresta a dire addio allo store ufficiale della casa di Kyoto: a cosa è dovuto l'allontanamento del titolo dall'eShop?

I curatori del negozio digitale del colosso videoludico giapponese ci avvisano che "alle ore 23:59 del 30 novembre 2023 non sarà più possibile acquistare la versione scaricabile di Fitness Boxing o scaricare la demo. Gli utenti che hanno già acquistato il software potranno continuare ad accedervi o riscaricare il software e i suoi aggiornamenti anche dopo tale data".

Dalla mezzanotte tra giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre, quindi, l'esclusiva Switch che sprona i giocatori a cimentarsi in allenamenti ispirati alla boxe al ritmo di Lady Gaga, Avril Lavigne e altri artisti non sarà più acquistabile dall'eShop.

Dietro alla rimozione del titolo dal catalogo del negozio digitale di Nintendo, secondo alcuni, potrebbe esserci la conclusione degli accordi di licenza stipulati con le etichette musicali per rimpolpare di brani celebri la colonna sonora di Fitness Boxing. C'è anche chi, giustamente o meno, ritiene che gli sviluppatori di Imagineer abbiano deciso abbandonare il capitolo originario della serie per 'dirottare' gli appassionati sul sequel commercializzato a fine 2020, Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise.

Dal marzo di quest'anno, inoltre, gli appassionati del genere possono esercitarsi sullo sfondo delle ambientazioni post-apocalittiche di Ken il Guerriero con lo spin-off Fitness Boxing Fist of the North Star, anch'esso disponibile su eShop in esclusiva Switch.