Fitness Boxing Fist of the North Star arriva nel 2023: la boxe con Ken il Guerriero!

In occasione del Nintendo Direct di settembre, arriva l'annuncio di una declinazione decisamente inaspettata della serie sportiva firmata dagli sviluppatori di Imagineer.

Dal palco digitale dell'evento, la software house svela infatti di aver messo le mani sulla licenza di Hokuto no Ken, giusto in tempo per proporre al pubblico la possibilità di allenarsi in compagnia di Ken il Guerriero! Presentato con il trailer che trovate in apertura a questa news, Fitness Boxing: Fist of the North Star fonde infatti l'immaginario della celebre serie manga con le dinamiche di gameplay tipiche di Fitness Boxing (dell'ultimo capitolo, vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Fitness Boxing 2: Rhyhtm & Exercise).

Oltre ad allenamenti sfrenati, Fitness Boxing: Fist of the North Star proporrà anche una Battle Mode, nella quale fronteggiare i pericoli del mondo post nucleare di Kenshiro. Spazio anche a Boss Fight con gli iconici nemici della serie, a partire dal violento Jagger. Il gioco sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal marzo 2023.



In tema di combattimenti, ricordiamo che il Nintendo Direct ha inoltre confermato l'arrivo di una versione Nintendo Switch di SIFU.