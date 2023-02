Fitness Boxing Fist of the North Star: il gioco con Ken il Guerriero ha una data europea

Annunciato nel corso del Nintendo Direct di settembre 2022, Fitness Boxing Fist of the North Star venne confermato per il 2023 nei territori occidentali. Il gioco di boxe con protagonista Ken il Guerriero ha fatto il suo esordio in Giappone lo scorso dicembre, ma manca poco per il debutto in Europa e Stati Uniti.

Lo sviluppatore Imagineer ha confermato ufficialmente che Fitness Boxing Fist of the North Star sarà disponibile sui Nintendo Switch occidentali a partire dal prossimo 2 marzo, con i pre-order del gioco già attivi sul Nintendo eShop. Già in precedenza era stato confermato il mese di marzo 2023 come periodo d'uscita, adesso abbiamo una data definitiva e distante ancora pochi giorni. Il gioco offre. un crossover tra Fist of the North Star e la serie di Fitness Boxing, permettendo così agli utenti di allenarsi in compagnia di uno dei personaggi più iconici della storia di manga ed anime.

Oltre ad allenamenti ed esercizi fisici, il titolo di Imagineer offre anche l'opportunità di cimentarsi con il Battle Mode, incentrato su una serie di sfide basate sul mondo post-apocalittico di Kenshiro, e non mancano persino Boss Fight contro alcuni degli avversari più temibili della serie nata dalla fantasia di Buronson.

Farete vostro Fitness Boxing Fist of the North Star non appena disponibile?