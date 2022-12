Fiumi di PS5 in bundle con God of War Ragnarok sugli scaffali: ecco il video dagli USA

Proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell'aumento del numero di PlayStation 5 sugli scaffali dei negozi USA, ma le testimonianze più recenti mostrano che la situazione sia oggi ancora più rosea di quanto si potesse immaginare.

Un recente filmato condiviso sui social mostra quanto sia elevata la disponibilità della console di ultima generazione Sony. Nel video in questione, infatti, si può vedere un enorme scaffale in cui sono posizionate decine e decine di bundle contenenti PlayStation 5 in versione Standard (ovvero quella dotata di lettore ottico) e una copia di God of War Ragnarok, così da inaugurare immediatamente la macchina da gioco. A stupire è proprio il numero di unità in vendita, visto che non si parla di una manciata di console come visto nelle foto degli ultimi giorni.

Di questo passo, è probabile che non manchi molto alla fine del lungo periodo di scarsa reperibilità della console, che purtroppo continua a piagare tanti paesi in cui i videogiocatori faticano a trovare una console da acquistare oppure sono costretti a cedere all'acquisto di costosi bundle presso le grosse catene.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra le numerose PlayStation 5 in vendita negli Stati Uniti, vi ricordiamo che non è God of War Ragnarok il miglior gioco PlayStation del 2022.