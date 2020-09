Five Nights at Freddy's Security Breach, il celebre horror debutterà su PS5

In occasione dell'PlayStation 5 Showcase Steel Wool Studios e Scott Games hanno annunciato Five Nights at Freddy's: Security Breach, un nuovo capitolo PS5 del survival Horror, già particolarmente apprezzato su PC.

Il trailer, che potete visionare in apertura alla news, mostra un breve carrellata delle ambientazioni che visiteremo nel gioco, e promette di portare su next gen le atmosfere tipiche della saga. Ecco cosa si legge sulle pagine del sito ufficiale PlayStation: "Five Nights at Freddy's: Security Breach combina il suo spirito indie con le tecnologie più all'avanguardia. Porteremo il franchise ad un livello successivo su PlayStation 5. La tecnologia di nuova generazione garantita da PS5 ci ha permesso di portare i livelli di tensione e paura molto oltre rispetto a quello che era possibile fare in passato. Inoltre, grazie alla funzione di Ray Tracing abbiamo dato vita agli animatronics come mai prima d'ora [...]".

Il sito specifica che il gioco farà uso della funzione di Audio 3D di PS5, ma non ha ancora una finestra di lancio definitiva. In attesa di saperne di più ne approfittiamo per ricordarvi che durante l'evento è stato finalmente annunciato il prezzo e la data d'uscita di Playstation 5. Vi segnaliamo inoltre che Sony ha svelato quando apriranno i preordini di PS5.