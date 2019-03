Five Nights at Freddy's: Hep Wanted arriva su Playstation VR nella primavera 2019!

La Playstation State of Play si è aperto all'insegna della Reltà Virtuale di Casa Sony. Dopo aver presentato Iron Man VR prosegue infatti la carrellata di Titoli dedicati!

Dopo essere stato al centro di numerosi rumor nel corso degli ultimi mesi, Sony ha confermato l'esistenza di Five Nights at Freddy's Help Wanted VR, nuova incarnazione in Realtà Virtuale della celebre IP di Five Nights at Freddy's. Si tratta della prima versione VR di un Gioco appartenente alla serie. Per l'occasione, Sony ha pubblicato un Trailer interamente dedicato a Five Nights at Freddy's: come di consueto, potete trovarlo direttamente in apertura a questa news! Vi auguriamo una Buona Visione!



Al suo interno i giocatori affronteranno vecchie conoscenze e nuovi incubi. Non è stata fornita una data di pubblicazione precisa ma il gioco è atteso per la Primavera 2019. Siete pronti ad immergervi in questa nuova spaventosa esperienza per Playstation VR?