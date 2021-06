Five Nights at Freddy's: bufera social sul papà della serie per le donazioni a Trump

Scott Cawthon, il creatore della serie di Five Nights at Freddy's, è finito al centro delle aspre critiche della community dopo la scoperta delle sue donazioni al Partito Repubblicano per supportare economicamente la campagna elettorale dell'ex Presidente USA Donald Trump.

Con una lunga lettera aperta pubblicata sulle pagine di Reddit, il papà di Five Nights at Freddy's si è rivolto alla community del popolare forum videoludico, dal quale sono partite le critiche più veementi all'impegno politico di Cawthon per supportare la macchina elettorale di Trump.

Nel messaggio, lo sviluppatore conferma le donazioni al Partito Repubblicano e sottolinea come "ho sempre sostenuto i creatori di contenuti e ho sempre cercato di trattare tutti in modo equo. Non mi è mai importato della razza, della religione, del sesso o dell'orientamento di nessuno, tratto le persone allo stesso modo e per questo, nel corso degli anni, mi sono sempre trovato a lavorare con un gruppo molto diversificato di sviluppatori".

Il boss della casa di sviluppo artefice del fenomeno videoludico della serie di Five Nights at Freddy's, quindi, non rinnega le sue idee politiche sostenendo come "sono un repubblicano. Sono un cristiano. Sono un Pro-Life. Credo in Dio e credo anche nell'uguaglianza, nella scienza e nel buon senso. Nonostante ciò che alcuni potrebbero dire, tutte queste cose non si contraddicono. Non voglio accampare scuse false o promettere che cambierò. Questo è il mio modo di essere, sono le mie idee e non le rinnego. Se verrò cancellato da questo forum me ne farò una ragione. Non sviluppo per diventare ricco ma perché mi diverte farlo. Se c'è chi pensa che con le mie idee stia facendo più male che bene, allora è meglio che mi disattivino l'account e mi spingano ad andare in pensione. Lo accetterei, ho avuto una carriera appagante".

Solo con il tempo, quindi, capiremo se la polemica scatenata dall'appartenenza politica di Cawthon al Partito Repubblicano e dalle sue donazioni alla campagna elettorale di Trump influirà o meno sullo sviluppo di Five Nights at Freddy's.