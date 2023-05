Five Nights at Freddy's Help Wanted 2: il trailer al PlayStation Showcase

A seguire l'annuncio ufficiale della data di uscita di Alan Wake 2, ci pensa un'ulteriore produzione dai tratti inquietanti. Nel corso del PlayStation Showcase giunge infatti il reveal di Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2.

L'ennesimo capitolo della celebre serie horror si è mostrato in azione in un trailer davvero molto breve, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Tra jump scare e atmosfere disturbanti, il team di sviluppo sembra voler mantenere una forte continuità con i capitoli precedenti della saga di Five Nights at Freddy's.

Per il momento, non è stata confermata alcuna precisa data di lancio per Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2. In attesa di maggiori dettagli, il reveal trailer ha confermato che l'horror esordirà sul mercato internazionale entro la fine del 2023. Tra le piattaforme supportate dovrebbe trovare spazio PlayStation 5, mentre non si hanno ancora dettagli su di un eventuale supporto all'ecosistema PC o agli hardwre di casa Microsoft e Nintendo.