Five Nights At Freddy's Help Wanted: Video Anteprima del nuovo gioco horror per PS VR

Nato cinque anni fa come un horror indipendente, Five Nights At Freddy's è diventato in breve tempo un fenomeno videoludico virale, trasmesso costantemente su Twitch e capace di conquistare i primi posti delle classifiche di Steam all'uscita di ogni nuovo capitolo.

In questa primavera il numero di produzioni legate al brand è destinato a salire ancora: è in dirittura d'arrivo, infatti, Five Nights at Freddy's Help Wanted, episodio esplicitamente dedicato alla Realtà Virtuale.

Il nuovo atto dell'iconica serie horror di Steel Wool Studios manterrà intatto il carico di umorismo nero e di thrilling digitale che ha caratterizzato gli episodi precedenti, portanto il tutto a un nuovo livello di immersività grazie all'utilizzo del visore per la realtà virtuale di Sony per controllare i diversi schermi digitali e gli strumenti tecnologici della nuova casa degli orrori.

La commercializzazione di Five Nights At Freddy's Help Wanted per PS VR è prevista nel corso di questa primavera, rigorosamente in esclusiva su PlayStation 4. Nell'attesa di immergerci nelle atmosfere da incubo di questo progetto, vi lasciamo al video di cui sopra e alla lettura dell'approfondimento di Francesco Fossetti su realtà e terrore in realtà virtuale di Help Wanted.