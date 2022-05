Five Nights at Freddy's Security Breach: Collector's Edition preordinabile su Amazon

Five Nights at Freddy’s: Security Breach è l'ultimo capitolo della famosa saga horror, adatta per tutta la famiglia e nel gioco vestiremo i panni di Gregory, un ragazzo rimasto chiuso nel Mega Pizzaplex di Freddy Fazbear per tutta la notte. Gregory deve sopravvivere alla caccia dei nuovi personaggi di Five Nights at Freddy’s e a tante minacce.

I cacciatori e la preda - Appena scatteranno i protocolli notturni, gli animatronic del Mega Pizzaplex di Freddy Fazbear daranno la caccia senza sosta a tutti gli intrusi. Se necessario, Glamrock Chica, Roxanne Wolf, Montgomery Gator e Vanessa (la guardia di sicurezza del Pizzaplex) rovesceranno ogni stand di Cotton Candy Pizza. Non è saggio rimanere nello stesso punto troppo a lungo.

ADATTATI PER SOPRAVVIVERE - Accedi alle telecamere di sicurezza dell'edificio per esaminare l'ambiente e pianificare il tuo percorso attraverso i pericoli. Rovescia barattoli di vernice e giocattoli per distrarre i nemici, ma allontanati prima che ti raggiungano. Salta nei nascondigli per passare oltre i pericoli o prova a seminare i tuoi inseguitori. Gioca come vuoi, ma preparati ad adattarti.

Su Amazon ora è preordinabile la Collector's Edition del gioco, al prezzo di 149,99 euro sia per PS4 che per PS5, le scorte sono limitate, la data di uscita della Collector's Edition non è ancora stata annunciata. Di seguito i link per preordinarla in versione per PlayStation 4 o PlayStation 5.

La Collector's Edition include:

SteelBook da collezione

Mega Pizzaplex Box da collezione

Peluche alto 30cm reversibile dell'assistente all'asilo nido

Copia fisica di Five Nights at Freddy’s: Security Breach

Set di spille di peluche da collezione

Calamita di Mr. Hippo

Statuina di Vanny

Il gioco in edizione Standard è già disponibile su Amazon, al prezzo di 40,98 euro per PS4 o 38,93 euro per PS5.