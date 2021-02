Five Nights at Freddy's Security Breach per PS5 si mostra in nuovo trailer

L'appuntamento con lo State of Play di PlayStation ha fatto da palcoscenico al nuovo trailer di Five Nights at Freddy's: Security Breach, l'ultimo capitolo dell'apprezzato survival horror in uscita su PlayStation 5.

Il nuovo trailer mette in evidenza il migliorato aspetto grafico del titolo che, come promesso dagli sviluppatori, avrà il compito di portare su next-gen le atmosfere tipiche della saga. Come dichiarato all'indomani del PlayStation 5 Showcase di settembre Five Nights at Freddy's: Security Breach, nelle intenzioni dello studio, combina lo spirito indie alla tecnologia più avanzata. Grazie a PlayStation 5 i ragazzi di Steel Wood Studios potranno infatti portare il gioco verso nuovi livelli di tensione tramite l'utilizzo dell'illuminazione avanzata e del Ray Tracing e del pieno supporto all'Audio 3D della nuova console di Sony.

Il trailer chiude poi con una generica finestra di uscita che rimanda all'anno appena iniziato. Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che durante lo show è stato mostrato il gameplay di Returnal.