Flashback 2 annunciato! Uscirà su PC e console nel 2022

Microids e Paul Cuisset sono lieti di annunciare Flashback 2, seguito del celebre gioco d'avventura a piattaforme lanciato per la prima volta nel 1992 su Amiga, per poi essere convertito su un'ampia varietà di piattaforme dopo lo straordinario successo ottenuto.

Flashback 2 si trova ora nel pieno dello sviluppo, con una finestra di lancio fissata nel 2022. La pubblicazione è al momento prevista su PC e una rosa non meglio specificata di console. Ad occuparsi della lavorazione è un team supervisionato da papà della serie in persona, Paul Cuisset. Non sono ancora noti i dettagli della storia, ma i creatori hanno assicurato che il protagonista sarà ancora una volta Conrad B. Hart.

"L'idea di sviluppare il seguito di Flashback ce l'ho da un sacco di tempo. Non vedo l'ora che i giocatori scoprano le nuove avventure di Conrad B. Hart, un personaggio che ho creato oltre trent'anni fa", ha dichiarato Cuisset. "Con Microids, puntiamo ad accontentare i fan del titolo originale e al tempo stesso catturare nuovi giocatori con il debole per i giochi futuristici"

L'originale Flashback, ricordiamo, è tornato in formato fisico e digitale nel 2019 su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch in un raccolta contenente anche un altro grande classico dell'epoca, Another World.