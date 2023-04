Flashback 2 esce a novembre, anche in versione Limited e Collector's

Il publisher francese Microids ha annunciato la finestra di lancio di Flashback 2: il sequel di Flashback (uscito originariamente nel 1992) arriverà a novembre 2023 in edizione digitale e fisica anche in versione Collector's Edition e Limited Edition.

Flashback ha rivoluzionato i giochi d'azione classificandosi tra i primi 100 migliori videogiochi della storia all'epoca della sua uscita. Sviluppato da Paul Cuisset in collaborazione con gli studi Microids di Lione e Parigi, Flashback 2 offrirà un'esperienza fedele all'originale riunendo alcuni membri storici del team come Thierry Perreau e Raphaël Gesqua.

La Limited Edition di Flashback 2 sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X e includerà una custodia Steelbook, la colonna sonora digitale e ovviamente una copia del gioco. Ben più ricca la Collector's Edition per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5 che include in aggiunta il videogioco Flashback originale (versione digitale), una figure di 20 cm di Conrad, 3 litografie, custodia Steelbook in metallo, badge unico, colonna sonora digitale di Flashback 2 e sticker adesivi. Una buona occasione per riscoprire un classico dei videogiochi, Flashback 2 è atteso per il mese di novembre 2023 su PC e tutte le principali console, la data precisa verrà comunicata più avanti dal publisher.