Flashback 2: il sequel della storica serie Sci-Fi ha una finestra di lancio?

Suscitando lo stupore della storica fanbase della serie Sci-Fi, Microids e Paul Cuisset hanno annunciato nel 2021 Flashback 2. La serie Sci-Fi avrebbe dovuto fare il suo ritorno già durante l'inverno del 2022, ma evidentemente si è reso necessario un rinvio sulla finestra di lancio.

Nel mentre continuiamo ad attendere aggiornamenti ufficiali dall'editore Microids su quale sia la nuova data di uscita del gioco, sembra il marketing riguardante il titolo si sia già messo in moto, dandoci qualche anticipazione riguardo alla questione.

È infatti apparso un listing di Amazon UK per Flashback 2: Limited Edition che include un'immagine promozionale che potete consultare in calce. Come avrete osservato, viene segnalata una finestra di lancio fissata al novembre di quest'anno. Naturalmente non possiamo prenderla per un'informazione certa, tuttavia si tratta potenzialmente di un grosso indizio riguardante le tempistiche di lancio del gioco.

Sviluppato in stretta collaborazione tra il team di Paul Cuisset e Microids Studio Lyon, Flashback 2 darà il benvenuto ai giocatori alla scoperta di una nuova storia che unisce azione, puzzle e infiltrazione. Questa avventura vi porterà in luoghi familiari come Neo Washington o la Giungla, ma anche in nuovi luoghi come Neo Tokyo e una misteriosa stazione spaziale. Quali sono le vostre aspettative in vista del ritorno di Flashback?