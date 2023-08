Flashback 2: salto nel XXII secolo con il gameplay trailer per la Gamescom 2023

Stanno per spalancarsi le porte della GamesCom 2023 e numerosi sono i video e le informazioni in serbo per l'affamato pubblico dei videogiocatori. Tra questi c'è anche un nuovo trailer del gameplay di Flashback 2.

Svelato dal publisher Microids e dal creatore di Flashback, Paul Cuisset, il video ci immerge nell'ambientazione distopica del gioco e ci introduce al suo protagonista, Conrad B. Hart, intento ad affrontare i temibili Morph che mirano a schiavizzare tutta la vita del sistema solare, guidati dal temibile Generale Lazarus.

Ci troviamo nel XXII secolo, e Conrad B. Hart, alla ricerca del suo amico Ian, è pronta a imbarcarsi in una nuova ed emozionante avventura con l'aiuto dei suoi pochi alleati, tra cui A.I.S.H.A., la sua iconica arma che metterà a nostra disposizione in combattimento la sua intelligenza artificiale.

Per impedire che il male trionfi, i giocatori dovranno mettere in campo tutte le loro abilità in un frenetico sparatutto platform immerso in un vibrante universo sci-fi/cyberpunk 3D. Potremo così esplorare varie ambientazioni, fra cui New Tokyo, New Washington, la Giungla e molte altre location ancora.

Vi ricordiamo che Flashback 2 è il sequel dell'amato predecessore del lontano 1992 e arriverà il 16 novembre per PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X|S e Nintendo Switch, anche in versione Limited e Collector's.