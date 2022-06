Flashback 2: trailer con finestra di lancio per il sequel della storica IP

Tra i numerosi annunci fatti in occasione del Summer Game Fest di Geoff Keighley troviamo anche quello della finestra di lancio di Flashback 2, nuovo capitolo della storica serie videoludica di cui possiamo finalmente vedere qualche sequenza di gameplay.

A distanza di qualche settimana dall'annuncio di Flashback 2, il team francese Microids ha deciso di sfruttare il palco dell'evento estivo per svelare al pubblico nuovi dettagli sul gioco. Grazie all'ultimo trailer mostrato al pubblico, possiamo notare come il gameplay continui ad essere bidimensionale malgrado il passaggio al 3D (si tratta infatti di un titolo 2,5D), ma tra una sequenza di gioco e l'altra è possibile scoprire anche sezioni in cui il protagonista è a bordo di un veicolo e la telecamera passa alle sue spalle. Insomma, sembrerebbe che il titolo Microids includa anche meccaniche diverse da quelle ispirate al suo predecessore.

Stando a quanto dichiarato negli istanti finali del filmato, il seguito di Flashback raggiungerà gli scaffali di tutti i negozi nel corso dell'inverno del 2022 su un discreto numero di piattaforme, dal momento che approderà su PC (in esclusiva su Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.