Flashback Director's Cut è gratis su PC: il gioco cult sarà vostro per sempre

Oltre alla possibilità di riscattare gratis Dreamward, i videogiocatori PC possono approfittare di un'ulteriore promozione, attiva questa volta sui lidi di GOG.com.

Per festeggiare l'avvio dei saldi estivi, lo store digitale di proprietà di CD Projekt RED ha infatti deciso di offrire un piccolo regalo alla propria community. Dal catalogo di GOG.com, è ora possibile riscattare in maniera completamente gratuita Flashback, un interessante Action Adventure che ha venduto oltre 2 milioni di copie dal lancio.



L'avventura edita da Microids porta i giocatori nel 2142, per vestire i panni dello scienziato Conrad B. Dopo essere sopravvissuto ad un lungo viaggio interplanetario, il ricercatore è vittima di una profonda amnesia. Risvegliatosi su Titano, luna di Saturno, Conrad deve trovare un modo per fare ritorno sulla Terra, ma i nemici e gli ostacoli non mancano.



Nell'edizione celebrativa proposta gratis su GOG.com, Flashback festeggia il suo 25° anniversario con un'edizione Director's Cut. Con due cut-scene esclusive, una colonna sonora rimasterizzata, una funzione Rewind e tanto altro, il titolo cult degli anni Novanta è pronto a tornare in scena più in forma che mai.



Di seguito, vi riportiamo il link per procedere con il download gratuito di Flashback:

L'offerta resterà attiva per un periodo di tempo limitato, consigliamo perciò ai giocatori interessati di riscattare il titolo omaggio il prima possibile. Una volta aggiunto alla propria collezione, Flashback resterà vostro per sempre.