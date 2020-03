Flashpoint recluta ex autore della WWE: un nuovo modo di fare spettacolo

Flashpoint, come sappiamo, è il nuovo campionato di CS:GO nato per volontà delle stesse organizzazioni, quindi non controllato da un publisher o da un tournament organizer.

Fondata dai leader di Cloud9, MIBR, Dignitas, c0ntact Gaming, OverActive Media, Gen.G e Mad Lions, Flashpoint spera di rivoluzionare il mondo competitivo di CS:GO.

L'obiettivo dichiarato, per la nuova lega, è sempre stato quello di rendere CS: GO divertente per tutti e pare che abbia deciso di intraprendere una strada ancora inesplorata: spostare l'attenzione sui giocatori trasformandoli in veri e propri personaggi “caratterizzati” che possano stimolare il pubblico e a cui questo può affezionarsi.

Non a caso è stato assunto un ex autore della WWE, per cercare di raggiungere l'obiettivo. "Faremo un po' di formazione con i giocatori e ora abbiamo un ex scrittore della WWE che parlerà con i giocatori. Il suo lavoro sarà collaborare con i giocatori per sviluppare le loro personalità nello stesso modo in cui ha lavorato con il wrestling per la WWE ", ha detto Christopher "MonteCristo" Mykles.

Si tratta, insomma, del tentativo di intrattenere il pubblico e catturare la sua attenzione in un modo nuovo, un modo avulso dal gaming competitivo che potrebbe però rendere finalmente i giocatori delle star riconoscibili anche al di là della loro abilità.

Di sicuro si tratterà di creare personaggi profilati e studiati sulla personalità del singolo giocatore e non figure fittizie e improbabili tipo Undertaker o John Cena.

Le varie scene competitive, in effetti, risentono molto dell'assenza di trash talk e banter vari per mantenere alto l'engagement del pubblico.

I G2, ad esempio, sul loro profilo Instagram postano quotidianamente meme sui loro avversari, prima e dopo i match, e non si risparmiano quando si tratta di prendere in giro i propri giocatori in caso di sconfitta.

Da che mondo è mondo, lo spettacolo di ogni competizione sportiva si fonda su rivalità, dichiarazioni al vetriolo, punzecchiamenti vari tra le parti, sfottò e bonarie prese in giro. Tutto questo non appartiene al mondo esport. Anzi, pare sempre che i giocatori camminino in punta di piedi per la paura di offendere qualcuno. Invece, ogni tanto ci vorrebbe un po' di pepe per alimentare il tifo e l'affezione. Se l'esperimento di Flashpoint avrà successo potrebbe aprirsi un nuovo modo di fare comunicazione.