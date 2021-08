Flat Out Sim Racing: nasce il nuovo team italiano specializzato nel genere automobilistico

Nati inizialmente come prodotti di nicchia, le simulazioni automobilistiche si stanno facendo sempre più strada attraverso il mercato mainstream dei videogiochi. Grazie a progetti come Assetto Corsa e Project Cars, un numero sempre crescente di giocatori si è appassionato all'aspetto simulativo e realistico dei titoli dedicati alle quattro ruote.

Il mondo delle simulazioni automoblistiche accoglie da oggi Flat Out Sim Racing, un nuovo team di sviluppo tutto italiano che promette di regalarci grandi sorprese nel corso dei prossimi anni.

Flat Out SimRacing è nato quest’anno e ha tutte le intenzioni di portare in alto il nome di questo sport. Perché sì, di sport si tratta visto che anche il Comitato Olimpico Nazionale stesso ha riconosciuto la disciplina del Sim Racing tra quelle ammissibili per l’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

Il Founder di Flat Out SimRacing, Francesco Svelto, ha reso chiare le cose fin da subito: «Vogliamo far passare un messaggio nuovo, innovativo, sul fatto che il Sim Racing è di fatto una nuova disciplina sportiva a tutti gli effetti e va trattata come tale. Quindi con tutti gli onori e oneri che comporta. Sarebbe bello che oltre a gareggiare e divertirci in pista con i nostri avversari, riuscissimo a integrare tutto il movimento della simulazione con le nostre attività di coaching, divulgazione tecnica e organizzazione di eventi. Ce la metteremo tutta, la strada da percorrere è tanta ma le prospettive sono allettanti e stimolanti!».

Flat Out SimRacing ha già attirato l'attenzione di sponsor come Pit Talk, 3DRap, e Doppelgamer.it. La fame di vittoria è palpabile quando si parla con qualsiasi membro del team, si capisce subito che Flat Out SimRacing è qui per far capire ai videogiocatori ed esperti del settore motorsport che il Sim Racing esiste e va apprezzato. Ora non ci resta che aspettare gli annunci delle prossime gare e seguirli in pista.