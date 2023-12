La Flawless Victory di Sub-Zero e Jade in un cosplay di Mortal Kombat

I The Game Awards 2023 hanno premiato Street Fighter con il 'Best Fighting', ma Ed Boon e il team di NetherRealm non ci stanno. Mortal Kombat 1 è pronto a lottare per prendersi quella corona che è adesso detenuta dal titolo sviluppato da Capcom. A prepararsi a sfidare Ryu e Ken troviamo Sub-Zero e Jade.

La storia di Mortal Kombat 1 non è finita. Gli sviluppatori hanno promesso l'arrivo di un DLC che andrà ad ampliare ulteriormente la narrazione, che con questo capitolo ha subito un totale reboot. Inoltre, dopo questo contenuto aggiuntivo arriverà una sorpresa ancora avvolta dal mistero.

Nel mentre, il presente dell'episodio non viene trascurato. Mortal Kombat 1 ha accolto Quan Chi nel suo roster di kombattenti come parte del Kombat Pack 1. In Mortal Kombat 1 arriverà anche il supporto al cross play, affinché gli utenti PlayStation, PC e Xbox possano sfidarsi tra loro.

In attesa di queste novità, i cosplayer Ninjalolo74 e YukinaShiro05 conquistano l'Outworld. In questo cosplay di Sub-Zero e Jade da Mortal Kombat i due kombattenti fanno squadra per ottenere una Flawless Victory che i loro avversari difficilmente dimenticheranno. Se Sub-Zero è tra i protagonisti del reboot, al momento Jade non figura ancora come personaggio giocabile di Mortal Kombat 1 e nemmeno tra quelli inclusi nel primo Kombat Pack.